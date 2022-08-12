憲法法庭判決健保個資可以繼續供學術研究使用，但認為目前法律規範不足，要求3年內修法或設立專法保障個人隱私權，否則當事人可以拒絕提供使用，健保署署長李伯璋聆判後說，會依照判決意旨來研擬修法。
李伯璋對於判決結果表示，這就像以前手術同意書的規範等，或許相關做法未完備，但會依照憲法法庭判決意旨來努力修法，但他強調健保資料庫二次利用後得到完整的醫學研究資料，關係國家重要的醫療發展，有其必要性。
憲法法庭判決健保個資可以繼續供學術研究使用，但認為目前法律規範不足，要求3年內修法或設立專法保障個人隱私權，否則當事人可以拒絕提供使用，健保署署長李伯璋聆判後說，會依照判決意旨來研擬修法。
李伯璋對於判決結果表示，這就像以前手術同意書的規範等，或許相關做法未完備，但會依照憲法法庭判決意旨來努力修法，但他強調健保資料庫二次利用後得到完整的醫學研究資料，關係國家重要的醫療發展，有其必要性。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。