憲法法庭判決健保個資可以繼續供學術研究使用，但認為目前法律規範不足，要求3年內修法或設立專法保障個人隱私權，否則當事人可以拒絕提供使用，健保署署長李伯璋聆判後說，會依照判決意旨來研擬修法。

李伯璋對於判決結果表示，這就像以前手術同意書的規範等，或許相關做法未完備，但會依照憲法法庭判決意旨來努力修法，但他強調健保資料庫二次利用後得到完整的醫學研究資料，關係國家重要的醫療發展，有其必要性。