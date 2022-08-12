同志收養家庭當事人怡如媽媽、怡伶媽咪跟孩子陽陽，從陽陽10個月時成為家人，她們倆是陽陽的實質雙親，到現在陽陽已經4歲了，在法律上卻仍只有怡如媽媽跟陽陽有法律上的親子關係，希望大法官可以受理這個案件，讓她們的愛可以不要成長在淚水裡，而是在歡樂裡。

彩虹平權大平台、同志家庭權益促進會、台灣同志諮詢熱線協會與倡議律師團，今天為全台首案同志收養家庭聲請憲法解釋，呼籲大法官盡速審理此案，讓同志收養家庭能夠受到憲法的完整保障。

三個團體及律師團自2021年4月起協助同志收養家庭們，透過司法程序爭取完整的家庭權益至今。今年初因法院裁判准予收養，已有一組家庭成功登記為全台第一組同志無血緣收養家庭，但個案裁判僅有個案效力，既無法拘束其他法院，仍需等待《司法院大法官釋字第748號解釋施行法》的修法，或是憲法法庭針對現在的法條去做成違憲解釋，才能完整解決其他同志收養家庭的困境。

倡議律師團的律師鄧傑跟律師林實芳說明，現行法律規定同志配偶只能收養親生子女不能收養養子女，所以怡伶媽咪雖然從收養的一開始就是孩子的照顧者，但她無法收養陽陽，希望大法官可以盡快受理本案，召開憲法法庭進行言詞辯論，糾正改善748施行法的缺失。

律師李晏榕表示，除了目前已經進入釋憲聲請的這組同志收養家庭，仍有其他的家庭在法院奔走，等待裁判的每一日都是戰戰兢兢，深怕有親權的一方若發生任何意外時，會無法給予子女完整的保障。

同志團體、收出養機構及協助個案的倡議律師團今日也喊出口號：「收養家庭，不分異同」、「我的家庭真可愛，只缺法律來保障，讓憲法保障我們的家」，傳達對於接下來可能進行的釋憲深深的期待及呼籲。