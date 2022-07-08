抓到了！安倍晉三遭槍擊 42歲嫌犯逮捕畫面曝光

日本前首相安倍晉三遭槍擊，多家日媒報導，事發後，日本各黨派不分執政、在野，許多重要人士也在社群媒體上，群起責難嫌犯的行為，地方後援會不斷祈禱，盼安倍晉三能平安無事。

日媒報導，在山口縣下關市的事務所，約有5名工作人員，不斷監看電視新聞，自民黨山口縣連幹事長友田有幹對媒體表示，突然發生這種事讓大家擔心了，其餘自民黨相關人士也說，不能容忍野蠻行為，怒指此事將動搖民主主義社會價值。

8日下午自民黨本部幹部陸續聚集，不斷收集情報，政務調查會長高市早苗到場時一邊流淚，一邊說「非常擔心他現在的身體狀況。」

每日新聞報導，安倍地方後援會聞訊，不敢相信事實，希望安倍晉三能平安無事，現階段只能不斷祈禱。安倍地方後援會「同志會」會長井上博臣向媒體表示，現在只能真心祈禱平安，安倍前首相正因參議院選舉走遍全日本，真的無法相信會發生這種事。

報導指出，同樣是地方後援會的「晉友會」會長岡村俊雄也說，「他拜託神明可以幫幫忙，現階段也只能祈禱」，他指出安倍晉三領導安倍派，比誰都還積極跑遍全國，強調真的不應該發生這種事。