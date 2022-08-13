柯志恩表示，這次她來參選高雄市長，絕對不會讓民進黨太好選，不可能讓陳其邁躺著選。(林雅惠攝)

現場民眾最後一同呼喊柯志恩「凍選」。(林雅惠攝)

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天上午前往阿蓮第一市場拜票，隨後到南蓮里社區活動中心參加提名同志介紹會，受到鄉親歡迎，柯志恩要在場選民支持她改變高雄，強調這次她來參選高雄市長，絕對不會讓民進黨太好選，她並痛批蔡英文總統護航林智堅，要老師如何教學生，呼籲選民支持她，讓她將高雄帶領得更好。

柯志恩到南蓮里社區活動中心參加提名同志介紹會，受到鄉親歡迎，柯志恩一開頭就說，聽說阿蓮地區長期支持民進黨，但她今天發現，其實民眾不分黨派都很熱情、幫她加油及支持她。

柯志恩表示，民進黨在市區執政20幾年，縣區執政30幾年，至於國民黨，只有短暫輪替一次，但還是不夠，只要一個黨執政太久，就會忘記政黨應該是要幫人民服務的，這麼多年來，民進黨執政下，表面上擦脂抹粉，檯面下卻是漏洞百出，所以這次她來參選高雄市長，絕對不會讓民進黨太好選，不可能讓陳其邁躺著選，必須對他們施加壓力，這樣執政者才會認真做事，這才是民主政治的真諦，高雄才會進步。

針對林智堅論文抄襲事件，柯志恩怒批蔡英文總統護航，柯志恩說，她在大學教書25年，是教育心理學博士，也是大學教授，指導無數學生寫論文，她的學生都說，被她指導論文的過程就像一場「凌遲」，一篇論文要討論細節及過程實在太多了。

柯志恩表示，她看到她的學生們這麼努力撰寫論文，卻有人可以靠著抄襲拿到學位，抄了又不認錯，蔡英文總統甚至出來說，要挺他到底，要相信他的清白，這對她與所有寫過或是正在寫論文的年輕人來說，真的是無法接受，身為老師，如果這樣荒腔走板的論文都能被硬凹，以後又要如何教學生！

柯志恩強調，民進黨真的太囂張，認為這個天下都是他們的，民進黨就是在賭，賭社會大眾到了11月26日投票的時候，已經忘記這件事。

柯志恩最後要大家給她一個機會，要選民相信她，她會把高雄帶領得更好，建設到比過去都更好。

柯志恩說，她是位非典型的政治人物，2016年加入國民黨不分區前是個大學教授、兩個孩子的媽媽，她的學生們很多都來自高雄，因此她希望學生們能夠在家鄉找到更好的工作機會，讓他們可以回鄉打拚；現場民眾最後一同呼喊柯志恩「凍選」。