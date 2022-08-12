健保資料庫多年來提供各個單位使用，卻不必取得民眾的同意，引發外界詬病。憲法法庭今做出111年憲判字第13號判決，宣告《個資法》未違憲，而《全民健保法》違憲，相關單位須於3年內修法，若逾期未修，民眾可要求停止個人資料被第3方利用。民間監督健保聯盟對違憲宣告表達肯定，但對於大法官允許3年後「補票」的行為感到不解，認為這形同默許政府機關繼續侵害人民權益，應即刻停止健保資料的目的外利用。

督保盟發言人滕西華表示，全民健保在1995年建置，1996年開始，政府就透過國衛院販售資料庫，過去督保盟、消基會持續提案，要求不能將人民販售給商業利用，學術利用也需經由IRB審查，不過當時並沒有成功。經過10年努力，如今大法官終於做出違憲的宣告，這是遲來的正義，她感到很欣慰，但同時也不太理解大法官的判決。

滕西華表示，根據《憲法訴訟法》，做出違憲宣告後，目的外利用應該是即刻就失效，不過此次卻是3年後才失效。大法官要求相關單位須於3年內修法，逾期未修法，民眾可要求停止個人資料被第3方利用，這意味著3年內仍可繼續目的外的利用，這3年內人民不僅沒有事前同意權，也沒有事後退出權，等於國家允許政府機關「先上車後補票」。

「違憲的宣告應該是即刻失效」，滕西華認為，目前就應即刻停止健保署的目的外利用，且在還沒有制定出相關的程序前，都應該停止利用，然而大法官沒有做出這樣的宣示，這可能導致有人在這3年內大量申請，顯示大法官默許政府機關繼續侵害人民的權益。

滕西華表示，人民要行使事後退出權是非常困難的，需事先知道自己的資料被拿去進行目的外利用，但任何機關申請健保資料庫時都不會實現通知。台灣健保有個重要特點是人人都有投保單位，透過投保單位，取得每個人取得有條件的事前同意權並不困難。舉例而言，醫院下載藥歷也要先取得民眾同意書，為何雲端藥歷、檢驗資料做得到，健保資料庫的學術研究卻做不到？難道不是違反《人體研究法》？

「如果21世紀資料就是黃金，健保資料庫就是大黃金」，滕西華呼籲健保署，若認為資料庫是台灣的寶，就不應等3年，而是即刻起就嚴格自律，自行暫停資料的釋出，透過健康存摺等管道取得人民同意，或接受人民事後退出的申請，給人民歉意和補償，而不是明知現在已經不對，還要3年後再「補票」，這是她對健保署的期待。

台灣人權促進會也指出，為避免修法期間對人民資訊隱私的持續侵害、預防健保資料在此3年內遭大肆利用，嚴正呼籲健保署與衛福部，從此刻開始，就應停止違憲作為，同意個人請求停止目的外利用，或暫停目的外利用行為。