韓國首都圈自8日起一連幾天暴雨狂炸，除了傳出「半地下室」(banjiha)居民來不及逃生，在家中活活被淹死的意外；今天韓媒報導，道路幾乎滅頂的積水使人孔蓋承受不住水壓而漂走，一對姊弟走著走著被吸入溺斃。

綜合《韓民族日報》、《韓國時報》報導，事發在首都首爾南部地區，當時降雨量達120毫米，水深大概到膝蓋處，一對年約50歲的姊弟晚間冒著暴雨，走在伸手不見五指的街上，突然路面如黑洞般強大引力將他們吸入。幾天後，警方才在距離事發地點約1.5公里處的人孔蓋內發現男子的遺體，過了一個禮拜，才又在超過5公里的地方找到女性死者。

맨홀뚜껑 열리면서 아스팔트가 걍 다 뿌서진거임 설마..? pic.twitter.com/1PKl3gxgUv — ➰ (@rkddkfl) August 8, 2022

由於連續幾天暴雨瞬間雨量造成室外積水嚴重，傳出至少13起死亡意外，還有6人失蹤。此外，下水道水位順勢暴漲，內外水壓差導致重達40公斤的人孔蓋直接朝空中噴飛，或順著水流漂走。當局決議在本周擬定改造都市人孔蓋計畫，架設繩網或鋼網來擋住缺口，防止人孔蓋被沖走時出現的致命漩渦，首先針對最嚴重受災區進行工程。