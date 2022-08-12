全球最大對沖基金橋水基金公布其次季最新持倉報告顯示，該機構清倉在美上市的阿里巴巴和京東美股，另小幅減持拼多多，略增持百度和蔚來。

香港信報引述美國證交會（SEC）官網文件顯示，橋水基金第二季的持倉股中，已不見阿里和京東的身影。市場消息傳出，橋水將持倉轉至香港，由持有阿里ADR變為持有普通股。

數據顯示，橋水基金首季持有阿里748.1萬股ADR，持倉市值高達8.14億美元，同期對京東的持股數為214.1萬股ADR，持倉市值1.24億美元。

香港經濟日報報導，全球最大基金公司貝萊德早於去年第二季已大舉將阿里巴巴ADR持倉，搬貨至香港。

另外，阿里巴巴早期股東、英國投資管理公司Baillie Gifford日前也表示，公司多項中概股ADR清倉。公司指出，旗下新興市場團隊優先選擇持有香港上市股份多於ADR，主要因應中國企業海外上市監管持續轉變，且在過去數年都有從ADR轉倉至香港。