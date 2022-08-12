三星電子行動業務主管盧泰文（Roh Tae-moon）欲倚重折疊智慧型手機，突破與蘋果對峙的僵局。儘管三星摺疊機的銷量不多，但是該機種吸客力強，吸引到的其他品牌跳槽用戶數是Galaxy S旗艦手機的三倍。

三星甫於10日發表新一代折疊智慧型手機Galaxy Z Fold 4和Galaxy Z Flip 4，擁有iPhone沒有的功能：可對半折疊，打開相當於平板電腦大小。

三星行動通訊事業部（MX）負責人盧泰文指出，雖然三星摺疊機的銷量相對較小，但吸引到的其他品牌跳槽用戶數是Galaxy S旗艦手機的三倍。

盧泰文指出，在三星去年銷售的摺疊機中，新用戶比重達兩位數，預期最新摺疊機將能吸引更多用戶加入三星陣營。

盧泰文表示，三星認為跳槽用戶比重極具意義，並且是正面訊息。這些新戶是來自其他品牌，不是從Galaxy裝置轉換至另一款Galaxy裝置。

盧泰文的談話並未提及iPhone或蘋果，但三星與蘋果在智慧型手機市場較量多年，而且是爭奪願意斥資千美元購買高階手機的消費者之手機大廠。

三星最新摺疊機Galaxy Z Flip 4售價為1,000美元，Galaxy Z Fold 4要價1,800美元，蘋果最高價的iPhone 13 Pro價格約在1,100美元。

由於摺疊機利潤豐厚，三星摺疊機若是能讓數百萬名iPhone用戶變心，並說服想跳槽的三星用戶留下，將對業務大有助益。

根據研究機構Counterpoint Research估計，三星去年折疊機的出貨量將近800萬支，今年的出貨量預計超過1,300萬支。

研究機構IDC分析師Bryan Ma表示，三星折疊機展顯出足夠的潛力，讓人猜想蘋果是否也會推出折疊機種。

曾擔任蘋果創意總監和三星全球設計顧問委員會成員的達伯利（Hugh Dubberly）指出，三星必須改善使用者體驗、生態圈設計和軟體，才能有效與蘋果競爭。