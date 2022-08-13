就在8月15日二次大戰結束日屆滿77週年前，日本經濟產業大臣西村康稔今天前往靖國神社參拜。共同社報導，這是首相岸田文雄自去年10月上任以來，首位參拜靖國神社的閣員。
位於東京的靖國神社因為合祀二次大戰的甲級戰犯，只要日本首相或內閣閣員前往參拜，就會引發中國與韓國強烈反彈。
日本產經新聞報導，西村今天參拜靖國神社時，署名「眾院議員西村康稔」並自費供奉「玉串料」（祭祀費）。
西村受訪時說，不能再發生戰爭，「在懷念安倍晉三前首相的同時，竭盡全力為日本的和平與繁榮努力」。
安倍自從2020年9月卸任首相後，每逢靖國神社春季及秋季例大祭、8月15日的二次大戰結束日等，都會到靖國神社參拜。不過，他今年7月遇刺身亡。
至於為何選擇今天參拜而非8月15日當天參拜，西村說，主要是希望能在安靜的環境中參拜。
共同社報導，這是岸田從去年10月上任以來，首度有閣員參拜靖國神社。西村是今年8月10日內閣改組時再度入閣，他在自民黨內屬最大派閥「安倍派」。
靖國神社去年10月秋季例大祭及今年4月春季例大祭時，岸田及所有閣員都未曾親赴參拜。
至於今年8月15日的二次大戰結束日，岸田本人是否會前往參拜，內閣官房長官松野博一昨天在記者會上說，「首相會做適當判斷，我也一樣」。
相關人士透露，岸田這次應該會以自費供奉「玉串料」為方向進行協調。
岸田內閣閣員中立場保守的經濟安全保障擔當大臣高市早苗，過去在擔任總務大臣及自民黨政務調查會長期間，都曾親赴靖國神社參拜。
她10日在就任現職記者會上說：「這是私人行程，不是在大臣記者會上可以說明的事。」
富士新聞網報導，10日才剛上路的「第2次岸田改造內閣」中，西村是第一位參拜靖國神社的閣員。西村去年在前首相菅義偉內閣擔任經濟再生擔當大臣時，同樣在8月13日參拜靖國神社。
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