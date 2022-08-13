據共同社13日報導，日本第二屆岸田改組內閣12日正式啟動。首相岸田文雄視作最重要課題之一的從根本上強化防衛力，防衛大臣濱田靖一在就任儀式上提及中國大陸等的軍事動向，訓示稱「為了從高度複雜化的安全風險中守衛我國，必須強化防衛力的質和量」。

繼10日的內閣改組以及自民黨高層人事調整之後，岸田政府的新體制已完善。政府還在官邸舉行了第二屆岸田改組內閣上台後的首次國家安全保障會議（NSC）四大臣會議，針對中國大陸在台灣周邊實施軍演，使緊張加劇的東亞形勢進行了磋商。

濱田在NSC後的就任儀式上，就中國大陸向日本專屬經濟區（EEZ）內發射彈道飛彈一事再次譴責稱，「這是非常具有威嚇性的行為」。

濱田還提及俄羅斯和朝鮮的軍事動向，表示除了提高日本自身的防衛力並加強日美同盟之外，「與多國構建合作關係也是緊要課題」。

66歲的濱田靖一是第2次任防衛大臣，在自民黨內無派系。他畢業於專修大學，10次當選眾議員，歷任防衛相、自民黨國對委員長、眾院預算委員長。濱田7月底才剛與前防衛大臣石破茂共同率團訪台，主張台日應加強互助合作。