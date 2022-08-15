嘉義縣設計、印製「看見嘉義，美感聯繫」聯絡簿，分成低中高3個年段版本，做為全縣1萬8000多名國小學童獨特的開學禮物。（呂妍庭攝）

嘉義縣設計、印製「看見嘉義，美感聯繫」聯絡簿，今舉辦開箱記者會。（呂妍庭攝）

嘉義縣設計、印製「看見嘉義，美感聯繫」聯絡簿，今在記者會上，參與演出學童忍不住翻看起來，說好特別。（呂妍庭攝）

為讓小學生每天使用的聯絡簿不只連絡家長與老師的關係，也強化學生與嘉義的聯結，嘉義縣教育處設計、印製「看見嘉義，美感聯繫」聯絡簿，分成低中高3個年段版本，目前已發送到各校，自111學年度起開始使用，做為全縣1萬8000多名國小學童獨特的開學禮物。

縣府教育處指出，美感是走向世界前需要學會的語言，特別統籌規畫美感聯絡簿，由執行美感教科書計畫知名的美感細胞團隊量身打造，設計出具嘉義特有物產水果、地理景觀、人文故事3大主題，適合低、中、高年級的3本美感聯絡簿，且未來每學年都會重新設計、印製。

今發表記者會由嘉義縣長翁章梁開箱，美感細胞秘書長何富菁指出，低年級的美感聯絡簿以嘉義特有水果為主軸，將在地水果打造為「獨嘉水果鮮樂園」，繪圖生動有趣故事淺顯易懂，引人入境，中年級以嘉義景觀為主，將地理景觀打造為「太陽之都遊學趣」，典故簡易明確引導學生認識家鄉，高年級以人文故事設計，繪圖鮮明活潑，期盼培養學生觀察力，將美學應用在日常生活。

何富菁說，聯絡簿是闡述親、師、生三方想法的空間，也能掌握學生學習狀況的第一手資訊，過去聯絡簿以記錄回家作業為主，美感聯絡簿希望翻轉這個情況，打造專屬嘉義囡仔的美感空間，透過設計力量讓學習更活潑，美感如同語言應從日常融入，而非生硬知識。

其中高年級聯絡簿介紹嘉義科學園區，讓學生了解嘉義重大政策，更介紹10月即將承辦的全民運動會，提升在地參與、認同感。翁章梁說，小小聯絡簿體現的是孩童每天的美感培養，這是很重要的改變，除了教育，嘉義縣目前的公共工程也經過景觀審議設計小組把美學帶入工程領域，從小範圍到大範圍培養嘉義的美。