基隆市信義區協調消防車協助，透過消防水帶將自來水灌入社區配水池。（張志康攝）

基隆市中正、信義兩區地勢較高地區缺水，但對於部分大型社區，光靠水公司設置的供水站，往往不足以解決民眾日常需求。消防隊協助民眾，水車供應的自來水灌入教孝街配水池。自來水公司一區處表示，有試圖調整高地供水，但效果不明顯。

基隆市中正、信義兩區高地及管線末端用戶，近日飽受水壓不足之苦，水公司雖已調派11部水車送水，但適逢星期假日及普度的大日子，民眾怨聲載道，大呼已經提了4天水，已經快受不了了。

教孝街美的世界社區，在福海宮後方有個100噸的配水池，可以透過管道供水給社區民眾，但由於水公司水車無法將水送入配水池，基隆市議員何淑萍協調消防局出動消防車，以消防水帶將自來水加壓灌入配水池，供應給當地民眾。

水公司一區處表示，13日新山水庫的蓄水量僅有540萬噸，也透過北水處增加支援供給汐止區用水，竭力減緩新山水庫出水消耗的速度。對於基隆中正、信義兩區水壓不足問題，也試圖從崇法街調整供水，但實務上效果並不顯著。

據瞭解，水公司一區處14日將與水利署開會研議，盡量減緩新山水庫出水速度，盡力調配供水，避免採用分區供水，等到降雨期的相關方案及配套措施。