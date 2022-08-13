塔利班在阿富汗再次掌權即將屆滿一年，首都喀布爾今天出現罕見的群眾集會，但遭塔利班暴力驅散。他們毆打參與示威女性，並對空鳴槍。

法新社報導，自塔利班去年8月15日再次掌權以來，阿富汗女性在美國介入20年期間爭取到的微不足道空間又告消失。

約40名女性今天高喊「麵包、工作和自由」口號，在教育部位於喀布爾的建築前遊行，後來遭塔利班分子對空鳴槍驅散。

有些示威女性避往附近商店，但塔利班分子尾隨而至，以槍托毆打她們。

示威民眾手持布條，寫著「8月15日是黑暗的一天」，要求享有工作權和政治參與權。她們高喊著「正義，正義，我們受夠了被漠視」，當中許多女性並未戴上面紗。

遊行發起人之一帕西（Zholia Parsi）說：「遺憾的是，情報機構的塔利班分子來到現場並對空鳴槍。他們驅趕這些女孩們，撕毀布條，並沒收許多女孩的手機。」

法新社記者目擊現場數名記者也遭到塔利班毆打。