近來柬埔寨打工詐騙內幕爆出，虐待手段兇殘，1名疑似到柬埔寨打工的女子，遭人狂毆的影片在推特上瘋傳，網友見狀後急PO文，「盡量轉傳！救救還沒有被騙出國的年輕人」，律師林智群也表示：「要去柬埔寨工作領高薪的，看看等的你們的是什麼」，貼文一出引起熱議。

女子遭施暴畫面。（圖／翻攝推特）

女子遭施暴畫面。（圖／翻攝推特）

1名網友於推特以「盡量轉傳！救救還沒有被騙出國的年輕人，看了後讓我晚上都睡不著覺」分享1部影片，畫面中可見身穿黑色外套的大陸女子先將疑到柬埔寨打工的女子囚禁後，不斷朝女子頭部、腰部、背部脊椎爆踢，還將對方絲襪扯破，抓起女子頭髮狂摑臉，此畫面被其他同行男女拍下於網路上瘋傳，甚至有人提醒黑衣女子：「不要踢頭了，等一下頭踢爆了」。

律師林智群也在推特轉發該則影片，憤怒寫下：「那些躍躍欲試要去柬埔寨工作領高薪的，看看等的你們的是什麼」？

律師林智群於推特轉發1段影片，原PO於貼文中寫下：「盡量轉傳！救救還沒有被騙出國的年輕人」。（圖／翻攝自推特）

影片曝光後，不少網友憤怒喊：「腦子進多少水的人會去柬埔寨？」、「有意思的是施虐者講著中文」、「放在機場。往柬埔寨的航班登機處」、「現在救出來了嗎」、「被打那女的，不像台灣人，台灣女生不穿連身絲襪直接穿球鞋的吧」、「沒有要冤枉的意思，打人者口音絕對不是台灣人」。

但也有網友質疑：「打人者類似大陸的校園暴力事頻，如出一轍」、「你確定這不是校園霸凌」、「怎比較像感情糾紛，揍小三的概念」。