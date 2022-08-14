阿根廷中央銀行11日將基準利率調升950個基點（38碼），以控制惡性通貨膨脹。根據最新數據，阿國7月通膨率飆升至20年來高點，物價在過去12個月飆漲71%。

路透社報導，阿根廷央行將28天期基準利率由60%調升為69.5%，而央行2週前才剛把此一利率調升800個基點至60%。當時政府並改組內閣，任命了一位主管經濟問題的「超級部長」。

阿根廷11日公布的最新通膨數據凸顯出經濟政策推動的迫切性，即7月物價飆漲7.4%，超出預期，物價過去12個月以來飆漲71%，將通膨率推升到20年來高點。

這種嚴重狀況迫使總統費南德茲（Alberto Fernandez）長期重用的經濟部長在7月辭職，而繼任者也在不久後請辭。

美國和巴西本週公布了樂觀的通膨報告，但上述通膨數據使這些報告可能為阿根廷帶來好預兆的希望破滅。

阿根廷央行發表聲明說，此次升息決定「有助於降低今年其餘時間對通膨的預期，並加強金融和匯率穩定」。

聲明並說，這項決定力求使實質利率更貼近正值。實質利率意指名目利率減去通膨率，阿國近來與國際貨幣基金（IMF）達成450億美元借貸協議時，商定的事項之一就是實質利率為正值。

預估今年底阿國通膨率將達到90%，如何降低通膨、龐大債務和長期超支規模，就成了新任經濟部長馬沙（Sergio Massa）的首要任務。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1110813