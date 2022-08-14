民進黨桃園市長參選人選「堅下鵬上」，對手民眾黨桃園市長參選人賴香伶批評，民進黨提名人選最後還是採取蔡英文欽點方式，沒收民主，不尊重桃園市民，民進黨的民主理念也蕩然無存，「民主、初選機制被民進黨丟到垃圾桶去了！」重申自己最接地氣、最願意提出專業意見，才是最好人選。

賴香伶說，民進黨提名的桃園市長人選，最後還是採取黨主席蔡英文總統欽點方式，沒收民主的作法。她說，一開始民進黨徵召林智堅從新竹跑來桃園選舉，當時大家就質疑，這樣的行政能力、在地經驗，真的會比在地的民進黨參選人好嗎？

賴香伶說，當時大家質疑沒有初選，到現在因為論文門事件「換堅」，由委員鄭運鵬上來，相信在地反對的聲音還是非常大，「民主、初選機制被民進黨丟到垃圾桶去了！」這樣的結果除了不尊重桃園市民之外，民進黨自己的民主初選理念也蕩然無存。

賴香伶為桃園市民抱屈，也呼籲大家選一個最接地氣，最願意提出專業意見的人選，「讓認真的來」，由她來擔任桃園市長，才是合乎民主價值，這樣才能給市民最好的政見與承擔。