亞美尼亞緊急情況部指出，首都葉里凡一間購物中心堆放煙火的倉庫今天發生兩起爆炸，造成一人死亡、至少20人受傷。

法新社報導，緊急情況部表示，「蘇爾馬魯（Surmalu）零售巿場發生爆炸，初步消息指出，爆炸引發火警且有人死傷」。爆炸原因暫不清楚。

上傳社群媒體的照片和影片顯示，巿場上方形成一道濃濃黑色煙柱，可以聽到連續爆炸聲響。

路透社報導，上傳社群媒體的影片顯示，爆炸後民眾逃離現場，灰色濃煙從巿場所在一棟建築上方竄出。

緊急情況部指出，除有10部消防車正在現場灌救，另外10部已經出動。