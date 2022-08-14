今於閉幕典禮中公開抽出「酷樂童玩-好康抽大獎」得獎名單，豐富獎項總價超過百萬元。（吳佩蓉攝）

國内「果然劇團」（圖）和斯里蘭卡「薩拉薩維舞蹈學院」閉幕聯演「童玩夢土奇幻探索」。（吳佩蓉攝）

今日活動最後一天入園人數高達19319人，總入園人數約41萬人次，文化局推估經濟效益約10億元。（吳佩蓉攝）

睽違2年成功回歸的2022宜蘭國際童玩藝術節活動今（14日）圓滿落幕，由國內外團隊上台聯演「童玩夢土奇幻探索」，然後團隊代表一一上台致詞，由縣長林姿妙率領表演團隊、縣府團隊及來賓們，齊聲呼喊「準備好了嗎？2023童玩再見」。

「2022宜蘭國際童玩藝術節」1996年開辦，迄今已有26年歷史，今邁入第27年、21屆，自7月2日到8月14日為期44天；今日活動最後一天入園人數高達19319人，總入園人數約41萬人次，文化局推估經濟效益約10億元。

閉幕典禮中，負責演出的「藝想台灣劇團」帶著擬真恐龍上台和觀眾熱情說再見；其國内「果然劇團」和斯里蘭卡「薩拉薩維舞蹈學院」閉幕聯演「童玩夢土奇幻探索」，結合啟程、勇氣、友情等橋段，傳達今年童玩節打造跨世代的童玩新夢土。

今於典禮中公開抽出「酷樂童玩-好康抽大獎」得獎名單，豐富獎項總價超過百萬元，有KIA汽車1台、礁溪老爺酒店樓中樓一泊二食住宿券6張、iPad3台、iPhone3台、冰箱3台、洗衣機3台、電視3台、腳踏車20台等，其中汽車得主是存根聯號碼001833的陳先生，中獎名單將公告在童玩節臉書及官網。

林姿妙致詞時感謝鄉親好朋友，因他們的參與讓童玩節變得更精彩；林指出，疫情是全世界、全宜蘭縣的事，為了經濟文化而強棒回歸舉辦童玩節，前提之下先把防疫工作做好，戴口罩、勤洗手、量體溫，林喊「我們都做到了，感謝縣府團隊、衛生局長、警察局長、文化局同仁及21個局處都動起來」。

林姿妙接著說，縣府在這44天當中碰到很多挫折，感謝團隊勇敢面對，方向對、政策對、做對的事，所以克服許多困難，感謝21局處同仁，更感謝局長呂信芳。

林指出，縣府將持續縣政、文化藝術的推動，強調「文化是根」，國際童玩節是全世界認同的，對此感到無比光榮，期待2023年童玩再相會。