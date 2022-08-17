新竹台大分院17日在新竹醫院舉辦「雙胞胎自然生產記者會」，會中3位媽媽分享當初決定自然產的抉擇歷程，多年來新竹台大分院婦產科團隊持續鼓勵自然產，也以實際案例呈現，經審慎產檢與產前評估，剖腹產不一定是雙胞胎孕媽咪唯一選項。

新手媽媽曾小姐表示，第1胎產檢發現是雙胞胎，婦產部鄭進和醫師評估母嬰狀態，也說明雙胞胎自然產失血量較少且恢復較快，打了無痛分娩後，生產過程也並不會特別感到疼痛，且雙胞胎的胎兒往往比單胞胎胎兒小，更容易自然分娩。

曾小姐也說，只要有詳細的產前評估加上接生經驗豐富的醫護團隊，風險與單胞胎無特別差異。在生產的過程中，哥哥胎位正常，產程相當順利，但弟弟因為側倒胎位不正且擋住產道，經鄭進和經驗豐富的雙手，讓雙胞胎寶寶皆順利自然娩出。

另1位媽媽陸小姐也分享，第1次產檢時並不知道是雙胞胎，經鄭醫師反覆仔細檢查後才確認是雙胞胎且為同卵，後續的產檢也非常順利，在30周產檢時，醫師評估兩個寶寶皆順利轉為頭位，因此接受建議選擇自然產。

婦產部主任童寶玲表示，「平安順產」是許多準媽媽的最大心願，更是擁有雙胞胎的準媽媽孕期最大期盼，過去許多醫師多傾向採取生產相對風險較低的剖腹產作為醫療處置。然而，有不少大型臨床研究報告指出，雙胞胎自然產相較剖腹產在生產風險和寶寶健康方面，並無統計上的差異。

副院長楊曜旭說，經驗豐富的產科團隊與兒科團隊，可為高危險孕產婦與新生兒提供完善的緊急醫療照護服務，該院產科統計2016到2021年經由團隊產檢的100位雙胞胎準媽媽，順利完成自然生產的比率是45％，這些媽媽的第二個寶寶也都順利自然產出，創國內紀錄。

經驗發現，年輕媽媽雙胞胎自然生產成功率更高，雙胞胎生產安全又迅速，出生寶寶健康狀況如同剖腹生產寶寶，且採取自然生產的媽媽產後恢復快，可以更早享受雙胞胎媽媽的新生喜悅。