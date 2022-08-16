全球化逆轉的經濟環境下，要怎麼尋找投資標的？元大投顧顏承暉博士表示，去全球化的經濟趨勢會維持一段時間，不會那麼快結束。2個重要理由，JIT（JUST IN TIME)的生產模式被扭轉，由長鏈到短鏈，碎片化，高通膨將成為常態；其次是人口老化，全球GDP將呈低成長。在美元趨勢方面，仍看好美元走強，美元仍是保值資產。

在上述經濟趨勢下，元大投信提出「存好股、選好債打造韌性組合」的投資指引。

元大投信認為，全球優質龍頭企業有著廣闊的護城河，具備難以模仿與超越的競爭力，「漲時重勢，跌時重質」，龍頭企業往往是市場資金價值投資關注指標，股價長期領漲與恢復力有目共睹。特別是近年市場生態「強者恆強」，愈是大型、市占鞏固的企業，表現愈能抗震跟漲。

此外，元大投信認為，前進海外投資，不能不提到強勢美元，現階段美國的就業、消費數字可望支撐美國順利度過景氣循環，讓聯準會展現打壓通膨決心，未來一年美國貨幣政策收緊的力道仍將遠超其他主要國家，利差因素將支撐美元維持相對強勢，是新台幣資產外，最佳的多元幣別選擇之一，對於有閒置美元的投資人，更可直接選擇美元級別活化手中資產，增加成長潛力。

「元大全球優質龍頭平衡基金」8/18起募集股債雙幣別攻守兼備。元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊認為，此刻布局納入優質股債的全球平衡基金，主要是著眼於全球股債資產在拉回後，價值投資的機會來臨，其中全球百大企業在利空後的回漲表現，較中小型股更優，是彎腰撿鑽石的不二選擇；而美國十年期公債殖利率一度來到3.5%位置，提前反映美國升息預期，優質債券價格極具吸引力，透過「存好股、選好債」，創造極具韌性的投資組合。