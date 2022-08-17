刷新世界紀錄！圈養最重大貓熊寶寶誕生。（央視新聞）

刷新世界紀錄！圈養最重大貓熊寶寶誕生。（央視新聞）

刷新世界紀錄！圈養最重大貓熊寶寶誕生。（央視新聞）

大陸央視新聞報導，中國大貓熊保護研究中心今天（8月17日）發布消息，大貓熊中心的大貓熊「翠翠」於近日在四川臥龍神樹坪基地產下一雌性幼仔，體重270.4克，這是迄今為止全球圈養大貓熊出生體重最重的幼仔。

今年3月分，16歲的大貓熊「翠翠」完成自然交配，7月10日出現減食、活動量增大等妊娠行為。8月4日凌晨6點破羊水，但遲遲未有生產反應。在歷經近40小時後，於5日晚上9：39產下「重量級」幼仔，刷新了去年大貓熊中心大貓熊「美茜」產下的249克幼仔的紀錄，成為全球圈養大貓熊出生體重最重的幼仔。

負責照顧大貓熊「翠翠」的飼養師介紹說，「翠翠」是一隻母性極強，很會照顧寶寶的大貓熊，最近一次生產是在2018年，牠之前生育的寶寶出生體重都是在200克以上。

每年春季，是大貓熊的「相親」季節。今年3月，大貓熊中心2022年大貓熊繁殖工作正式拉開序幕。今年大貓熊繁殖工作堅持優生優育，以高品質的繁育為核心目標，科學挑選大貓熊參與繁殖配種。

隨著待產大貓熊陸續進入妊娠期後，飼養師每天24小時輪流值守，通過視訊監控和現場觀察，做好行為和生理監測，及時分析研判，為大貓熊的順利生產和幼仔安全提供保障。

6月以來，已有6隻待產大貓熊相繼產仔。截至目前，大貓熊中心已誕生11隻新生幼仔，其中5對是雙胞胎。預計本輪產仔季將持續到8月底。