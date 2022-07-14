保險公司「盯」你減脂。國泰人壽14日宣布，開賣市場上首張體重管理保單「脂有為你」，是一張五年期特定傷病定期險，保額固定50萬元，保戶投保後在保單滿一周年前的二個月，都可上傳體重及全身入鏡照，若成功將BMI（身體質量指數，體重除以身高平方）介於18.5到24之間，隔年保費即可打八折，若超過24很多者，每減一公斤減費1％，最高減20％。

除了協助保戶管理體重外，國泰金控集團每年都會舉辦大腹翁小腹婆活動，即是要鼓勵集團員工及家人、客戶一起進行減重或體重管理，從2015年到2021年，已有逾7萬人次參與，減掉12萬公斤，光國泰集團員工就減去11萬公斤。

新光人壽亦表示打造健康職場，鼓勵員工健走及管理體重，從2016年至今，員工也已「降肉」共5,734公斤。

壽險公司推出很多外溢保單，都是訴求要每日健走多少步、健檢結果多項達標等，國壽這張明白訴求「減脂」及體重管理，就是只看BMI值，且保戶只要有體重機，就可以藉由投保，砥礪自己減重，保單承保年齡區間是21~60歲，一投保就是為期五年，不保證續保，續期保費有四次，保戶都可以此檢視自己維持體重的成績。

這張保單訴求三大特色，一是心血管特定傷病及手術最高保障50萬元，這些是超重或血脂過高常見的關聯疾病，將分第一類及第二類，第一類有五項，即重度急性心肌梗塞、重度腦中風後障礙、冠狀動脈繞道手術、心臟瓣膜開心手術、主動脈外科置換手術，給付50萬元，保單即結束；第二類有19項，如輕度急性心肌梗塞、輕度腦中風後障礙等，給付保額10％。

二是每年提供體重檢測照片亦或是健檢報告，只要BMI是大於等於18.5但小於24者，即體重維持在正常區間，續期保費可打8折，但若是BMI超大於24，可能無法馬上減重到正常區間者，每減一公斤，也可有保費折扣1％。

三是結合健康生態圈，如營養師平台、健康 廚房、保健品、健身房、健身APP等，提供相關折扣，由專家協助管理體重及飲食。