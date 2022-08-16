奇美醫學中心率先研發「產前衛教地圖」，深獲準媽媽們好評。(奇美醫學中心提供／曹婷婷台南傳真)

懷孕定期產檢是保障母嬰健康茁壯的重要門神，根據奇美醫學中心護理部產房統計顯示，孕婦衛教過程花費時間平均約27分34秒，占產檢近15％時間，為降低繁複衛教過程及提升孕婦產前衛教資訊，奇美醫學中心率先研發「產前衛教地圖」，衛教平均時間下降至11分52秒，預計9月將開發有聲書並發展中英文版本。

懷孕22周的28歲蘇小姐形容「產前衛教地圖」像尋寶圖，內容簡單、易理解，有助了解相關檢查醫療決策，就算家人沒時間陪產檢，她也可以回家後與家人再看一次內容，若有疑問，下次回診時與醫師或產前衛教師討論，再做決策。

根據國民健康署統計第一孕期的準媽媽們不清楚的前3名分別為產前遺傳檢查（占4.2％）、流產徵兆及高危險妊娠（占2.55％）、營養素補充（占2.07％）；而第三孕期準媽媽們不清楚的前3名為早產徵兆（占2.02％)、多元友善生產（占1.93％）、危害物質（占1.92％）。

奇美醫學中心4A病房暨產房護理長陳佳婉表示，護理部產房結合婦產部團隊，共同研發「產前衛教地圖」，以簡單圖示及影像化模式，強化孕婦產前健康照護。

奇美醫院護理部產房小組長李柏靜指出，產前衛教地圖透過3原色代表懷孕3個孕期，藍色代表第1孕期（17周前）、黃色第2孕期（17至28周）、紅色為第3孕期（28周至生產前），另在特定項目旁出現「▲」圖示，意味這些項目是需要進行醫療決策（SDM）。

李柏靜說，經過簡化、整合產前衛教地圖，相關知能測試結果大幅提升，且衛教平均時間由之前27分34秒下降到11分52秒。

奇美醫院護理部督導徐富美表示，產前衛教地圖目前僅有中文版本，若無智慧型手機或不識中文者，無法使用，為讓衛教地圖成為強化孕婦孕期相關重要資訊的好幫手，已準備開發有聲書及發展中文、英文版本，預計9月完成。