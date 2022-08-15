大陸國家統計局15日發佈最新資料顯示，1到7月的全大陸城鎮新增就業783萬人，同時7月城鎮調查失業率為5.4％，比上月下降0.1個百分點。但年齡來看，16至24歲、25至59歲人口調查失業率分別為19.9％、4.3％，尤其16至24歲族群的失業率持續飆高，較上月提升0.6個百分點。

根據中新網報導，當中本地戶籍人口調查失業率為5.3％；外來戶籍人口調查失業率為5.5％，其中外來農業戶籍人口調查失業率為5.1％。而31個大城市城鎮調查失業率為5.6％。全國企業就業人員周平均工作時間為48小時。