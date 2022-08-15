楊書愷有「滑水神童」稱號，年紀輕輕已經有多年征戰國際賽的經驗。（蔡健棠提供）

台灣小將為國爭光！被譽為「滑水神童」的滑水選水楊書愷，本月代表我國出征韓國，參加2022 IWWF滑水亞洲錦標賽，在快艇衝浪項目中，拿下Skim U14男子組冠軍；另外又錦上添花，在Wakeboard U14男子組拿下第3名的佳績，消息傳回國內後，兼任新北市體育總會滑水委員會理事長的新北市議員蔡健棠也在臉書發文祝賀。

今年的2022 IWWF滑水亞洲錦標賽，從8月11日到13日在韓國舉辦為期3天的賽事，我國本次2位寬板滑水選手、3位快艇衝浪選手參加。其中有「滑水神童」稱號的小將楊書愷不負眾望，奪得包含Skim U14男子組冠軍在內的2面獎牌，為國爭光。

楊書愷在本屆韓國亞錦賽當中表現相當亮眼，在Skim U14男子組中，先是以分組預賽第1的姿態殺進決賽，最後更順利在決賽當中拿下冠軍獎牌；至於在Wakeboard U14男子組的賽事當中，楊書愷依然是以分組預賽冠軍闖進決賽，不過可惜的是，在這個項目當中，沒能再添一座冠軍，但仍拿下第3名的佳績，個人在本屆賽事奪下2面獎牌。

更難能可貴的是，楊書愷在前往韓國參加亞錦賽前，就已經在7月底前往義大利參加滑水世界錦標賽，雖然最後僅拿下第7名的成績，但是他迅速調整心態，在8月的韓國亞錦賽獨拿2面獎牌，彌補義大利世錦賽的遺憾。

楊書愷在2019年也曾遠征墨西哥參加世錦賽，當時更因為籌措出國比賽的旅費，學做棒棒糖，再拿到學校義賣。兼任新北市體育總會滑水委員會理事長的新北市議員蔡健棠說，雖然楊書愷在本屆的參賽經費籌措比較沒有那麼辛苦，但是他也坦言，滑水在國內算是比較冷門的運動賽事，所以還是需要社會各界多多幫忙。