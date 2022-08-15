員警在犯案現場巡查，逮捕朱男。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

苗栗公館鄉40歲朱姓男子，9日騎腳踏車路過一處民宅，竟一時興起下手偷竊女用內衣褲後離去，民眾在網路社群臉書公布竊賊影像提醒民眾，竟又引出其他受害者指認，也貼出在自家晾曬衣物遭竊影片，引起地方議論，警方事後追查找到朱嫌，並起出遭竊的40件內衣褲，已有2人指認遭竊的10件，但認為被陌生人接觸過不願領回，警方訊後也依依竊盜罪嫌將朱男送辦。

根據了解，朱嫌無業，近日騎腳踏車四處遊蕩，行經公館某處透天厝民宅，發現庭院晾著衣服，戴著帽子及口罩，偷偷摸摸地走進庭院，專挑少女內衣內褲下手，得手後騎著腳踏車離開。

遭竊被害人在地方網路社群臉書貼出行竊影像提醒民眾注意，竟也有同為受害者的民眾回應貼文，苗栗警察分局公館分駐所員警依行竊時影像，發現該竊嫌騎乘腳踏車為交通工具，研判竊嫌也是居住公館地區的居民。

案發地同心圓向外延伸小區域巡守，在8月12日14時許，距案發地約800公尺處道路，發現衣著特徵與竊嫌相符的朱姓男子，員警立即上前盤查，確認為竊盜犯嫌，並起獲遭竊內衣褲，當地居民得知犯嫌落網，終於可以一掃害怕內衣褲失竊的陰霾。

警方表示，目前已有2位被害者家屬出面指認，共認出8件內衣及2件內褲失竊，但他們認為貼身衣物被陌生人接觸過不願領回，員警也在完成手續後，依被害人意願，協助以廢棄物棄置垃圾桶，目前還約30件內衣褲等待失主認領，呼籲公館地區如有類似失竊受害民眾可報警處理。