疫情重創弱勢學童，為了不讓學童停學、暑假不孤獨，國際扶輪3490地區新北市第四分區聯合社區今捐助22萬餘元，提供長期關注鶯歌、樹林弱勢學童的台灣兒童少年希望協會，立委蘇巧慧、市議員廖宜琨也一同出席，為弱勢兒童發聲，盼拋磚引玉，讓社會安全網更綿密。

台灣兒童少年希望協會創立於鶯歌，2014年到樹林駐點，長期關懷單親、經濟弱勢的學童，多數學童透過學校、里長轉介來後，由協會提供日常照顧，像是課後輔導、餐點等，讓學童擁有多一份關懷。

受到疫情影響，弱勢家庭處於困境，許多家庭欠缺電子設備，讓孩子聽取線上課程，家長也因工作難以抽身，無暇關注孩子的課業。台灣兒童少年希望協會不僅會提供學生線上資源，過往受服務的學童陸續也已成年，返回機構擔任志工。

蘇巧慧說，台灣兒童少年希望協會照顧孩童的過程，她深受感動，為了小朋友的照護，大家自發性集資幫助地方社團，孩子在放暑假的過程中不會感到無聊，多了協會裡許多人的關心，一定會有難忘回憶，她未來會繼續把關孩童權益，讓弱勢學童不失學。

廖宜琨說，市府在弱勢家庭學童的資源上仍有限，必須倚靠民間企業家、民眾等善心人士一同來關心，才有辦法支撐起防護網，這次暑期課程採取多元學習模式，兼顧體育性、藝文性、社交性等活動，相信可以帶領孩子找到人生方向，他也會繼續為弱勢家庭爭取更多協助和幫忙。