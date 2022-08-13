13日在基隆市經國學院展開小廚神體驗營活動，讓8-15歲的學童，學會親自動手做料理。（張志康攝）

由育秀教育基金會主辦，基隆市教師職業工會協辦的「小小廚神體驗營」活動，13日上午在基隆市經國管理暨健康學院展開。吸引了120名對料理、烘焙有興趣的8-15歲兒童參與。

育秀教育基金會表示，這樣的活動已經邁入第三年，為讓更多學童可以參與，陸續在新北市、新竹、台中、台南及高雄等地開設巡迴場次。今年則是首度與基隆市教師職業工會合作，在基隆市開設巡回場次。

在活動中，由老師示範料理教學後，參與的學童就完全自己動手，不管是食材清洗、削皮、刀切、烹煮、擺盤及整理環境，都由學童親自處理。讓學童體驗「自做自食」的樂趣，也啟發學童在料理上的創造力與想像力。

基隆市教師工會副理事長戴世麒表示，透過這樣的活動，讓學童能夠在動手實作的同時，推廣食農教育。讓學童能夠理解糧食得之不易，進而知福惜福，也是教師組織的社會責任，實踐108課綱中「從產地到餐桌」的近土親農教育理念。