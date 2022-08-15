近日台人遭詐至柬埔寨後被囚禁的消息頻傳，相關救援行動也引起民眾關心。國民黨前立委蔡正元日前透露，曾幫助過素昧平生、遇上困難的藝人吳宗憲，事後對方不僅沒道謝，偶然相遇還裝不認識；今（15）日他再度表示，「謝謝是一種文化，缺少了這種文化跟白眼狼無異！」

蔡正元今日在臉書表示，有救難隊員分享自身經驗，指出雖然大部分獲救人員與其家屬會向搜救人員道謝，但也有人會發脾氣，甚至惡言相向，宛如把搜救人員當長工，但很多救難隊員其實都是義工，跟他們說一聲謝不為過。

「這位救難隊員的來訊點出一個觀念，謝謝是一種文化，缺少了這種文化跟白眼狼無異！」蔡正元意有所指地說，有人認為民意代表為民服務是義務，三更半夜提供緊急服務只是應盡的職責，但其實選民的事多到忙不完，完全沒有必要在周末的三更半夜親自幫忙一位急著去北京賺大錢的名人，何況素昧平生，也談不上是「選民」。

蔡正元日前透露，曾幫助過素昧平生、遇上困難的吳宗憲，但對方順利過關後卻一聲謝都沒說，甚至偶然相遇還裝作不認識，引起網友討論；事後吳宗憲回應稱「讓委員有這樣子不舒服的感覺，我就先說聲抱歉」，認為民意代表和選民之間，如果需要拘泥這些形式的話，那每天就忙著鞠躬敬禮就好了。