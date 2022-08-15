2男台東海灘戲水失聯整夜 海巡今擴大搜救 13:052022/08/15 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 馮姓與藍姓男子14日下午在台東縣成功鎮一處海域戲水失聯，海巡15日上午擴大搜尋。（海巡署提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 馮姓與藍姓男子14日下午在台東縣成功鎮一處海域戲水失聯，海巡15日上午擴大搜尋。（海巡署提供） 2男台東戲水失聯整夜 海巡擴大搜索（海巡署提供） 訂閱影音： 中時新聞網 一名來自北部的馮姓男子與台東人藍姓男子14日下午前往台東縣成功鎮附近的海岸戲水，原與另名友人相約同日晚間6時見面，但2人直到晚間10時許都未現身，友人越想越不對勁便報案處理，警消獲報後於同日晚間在該海岸搜救都無所獲，海巡於今日天亮後持續擴大搜救。 僅3人向外求救！柬埔寨獲救9台人恐是人蛇共犯 警帶回調查 高雄工地塌陷致7透天傾斜要拆 怪手獨臂撐樓畫面曝光 創新板 培育護國神山幼苗 #台東 #成功 #海邊 #失聯 #戲水 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸專家顧文軍：美國晶片法案不只為了對抗中國 12:272022/08/15 兩岸 翁朝棟：樂見台美友好 爭取關稅豁免 04:102022/08/15 產業特刊 《國際產業》華爾街頂級分析師首選5檔長期股 半導體占3家 11:502022/08/15 財經 股優於債 美元多重資產攻守兼備 04:102022/08/15 投資理財 《國際金融》觀望重量級零售商財報 美股期貨小跌 08:492022/08/15 財經 撤離阿富汗1周年 共和黨：美協訓人員恐遭敵利用 11:422022/08/15 國際 美股驚驚漲 台股早盤勁揚80點 台積電漲4元觸及521 09:012022/08/15 財經 彩虹眷村整修中！網美還能來這裡 全台10大熱門「彩繪村」特搜 10:432022/08/15 旅遊 台美貿易倡議談判 最快本周啟動 04:102022/08/15 財經要聞 中概股在美退市危機 轉香港上市 04:102022/08/15 產業財經 台鐵台東站拚綠電 小黃排班區太陽能板鋪好鋪滿 11:572022/08/15 生活 美能源部長:核能是達成乾淨能源目標的關鍵 11:002022/08/15 財經 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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