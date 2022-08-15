馮姓與藍姓男子14日下午在台東縣成功鎮一處海域戲水失聯，海巡15日上午擴大搜尋。（海巡署提供）

2男台東戲水失聯整夜 海巡擴大搜索（海巡署提供）

一名來自北部的馮姓男子與台東人藍姓男子14日下午前往台東縣成功鎮附近的海岸戲水，原與另名友人相約同日晚間6時見面，但2人直到晚間10時許都未現身，友人越想越不對勁便報案處理，警消獲報後於同日晚間在該海岸搜救都無所獲，海巡於今日天亮後持續擴大搜救。