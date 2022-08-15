台股上周再漲1.68％，指數低點反彈以來已經上漲1400點，周K線連六紅，整體外資買賣超金額不大，一周僅小幅賣超25.47億元，買超個股前兩大則是面板雙虎。

根據台灣證券交易所統計，上周外資總計賣超為25.47億元，累計今年年初至8月12日止，外資累計賣超為9,735.05億元。外資總持有股票市值為19兆5,079.94億元新台幣，占全體上市股票市值的41.11％，較8月5日的19兆2,678.96億元新台幣，增加2,400.98億元。

在個股買賣超部分，面板雙虎繼前一周位居買超第2、3大個股後，上周再成為外資買超前2大個股，其中，友達(2409)買超75,865張居冠，群創(3481)買超47,158張排第2，新光金(2888)買超41,300張排第3。

賣超方面，金融股買賣不同調，雖然新光金、臺企銀(2834)及華南金(2880)上周擠進外資買超前10大個股，但賣超前2大個股都是金融股，以兆豐金(2886)賣超39,658張最多，其次開發金(2883)賣超35,241張排第2，另外，台新金(2887)、中信金(2891)及元大金(2885)都在外資賣超前10大個股中，華新(1605)賣超31,258張排第3。