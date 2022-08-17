金管會統計，防疫保單2022年截至16日理賠金額達475.26億元、周增達57.34億元，疫苗保單理賠金額達103.2億元、周增達16.43億元，仍處於理賠高峰、均達今年保費收入逾10倍。合計防疫雙險已理賠達578.47億元，超越產險業近3年合計獲利485億元。

金管會統計，雖然目前市面上已無防疫保單產品銷售，但防疫保單今年截至16日合計承保件數463.86萬件、周增5.31萬件，保費收入44.11億元、周增1億元，較前周新增3.13萬件、0.39億元再度增加。

而防疫保單今年截至16日理賠件數達128.21萬件、周增達10.7萬件，理賠金額達475.26億元，周增達57.34億元，雖較前周新增19.91萬件、58.79億元略減，仍處於理賠高峰期。累計理賠金額已達今年保費收入的10.77倍。

至於保障施打後出現不良反應可能的疫苗保單，目前市面上尚有3家產險銷售4張、1家壽險銷售1張疫苗保單。今年截至16日承保件數234.39萬件、周增3.03萬件，保費收入9.92億元、周增0.09億元，較前周新增0.18萬件、0.06億元增加。

而疫苗保單今年截至16日合計理賠件數24.13萬件、周增2.9萬件，理賠金額103.2億元、周增達16.43億元，雖較前周新增5.42萬件、18.5億元新高略降，仍處於理賠高峰。累計理賠金額達今年保費收入的10.39倍。