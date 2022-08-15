高雄市前金區北金段一處建案工程，昨天第二度導致周邊道路坍塌意外，高雄市工務局長楊欽富緊急前往視察。但國民黨發言人白喬茵昨晚在臉書表示，該建案當初就是由楊擔任建築設計人，現在是自己的工地自己監督？

白喬茵說，該建案3月22日也發生過一次施工不當導致路面塌，當時整條路像被哥吉拉踩過一樣，最後高雄市政府竟只開罰9萬元；這次工程事故更波及12棟鄰房、整條巷子下陷、停電，嚴重傷害人民生命財產，高市府還是罰錢了事？

對於白喬茵質疑，高雄市工務局回應楊欽富到任公職前，已依規定註銷建築師開業登記，工地和楊無關。白指出，在輕描淡寫回應背後，身為老百姓，她只想知道建案開工前，施工計畫書有無被放水？建管單位對工程有沒有確實檢查？

白喬茵說，之前自己總疑惑為什麼高雄工安意外頻傳，三不五十就傳出有工人遭壓死，如今看到工務局長親自設計、監督自己的建築工地竟兩次導致道路坍塌，也就不意外了；但市民理當信任的父母官，卻如此不在乎施工安全，令人難過。

白喬茵也揶揄，高雄市長陳其邁最近最在乎的是小海豹，但除了這曇花一現的觀光亮點，高雄市基礎建設和公共安全才該緊盯，顧好人民「日常生活」才是真正紮實市政功夫，而非一次性高潮的花拳繡腿。