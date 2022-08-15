一個人能不能夠成功，與是否擁有頑強的意志息息相關，只要意志力足夠堅定，就一定有辦法突破困境、解決問題。《搜狐網》運勢專欄指出，生肖屬猴、雞、牛的人意志非常堅定，一旦下定決心就不會輕易動搖，只要堅持努力升官加薪不是夢。

▍生肖猴

生肖猴是個活出自我且意志堅定的人，他們做任何事都是按照自己的意願行動，只要是自己想做的事，就不會輕易妥協，他們也懂得抓住機會，相信努力堅持一定能得到主管提拔，很快就能出人頭地。

▍生肖雞

生肖雞是個性格比較自我的人，平時在生活中總是堅持自己的想法，從不讓自己吃虧，而且意志非常堅定，一旦下定決定就不會輕易動搖，即便遇到挫折，他們也會想方設法克服每一個難題，在堅持努力下，未來事業上一定能取得成就。

▍生肖牛

生肖牛是個非常勤奮的人，面對任何被交付的任務，他們都不會有絲毫懈怠，只要是自己想做的事，就會堅持到底，意志十分堅定，不會輕易被他人左右，當機會降臨時，他們會付出比別人更多的努力，爭取升官加薪的機會。