友通資訊（2397）舉行線上法說會，公布2022年第二季暨上半年合併財務報表。上半年合併營收達77.23億元，年增46.29％、創同期新高，每股稅後盈餘1.74元。友通指出，未來將持續優化內部各項營運指標，並且針對下半年的總體經濟風險，提早做好應變準備。

友通總經理蘇家弘表示，隨著缺料問題緩解，原物料陸續與客戶調價，再加上新廠產能持續提升，上半年友通合併營收達77..23億元，較去年同期成長46.29％。營業毛利為14.82億元，毛利率19.19％，連三季逐季改善回升。歸屬母公司稅後淨利1.99億元。每股稅後盈餘1.74元，年增55.36％。

展望下半年，預期在缺料持續緩解、原物料價格回穩下，預期將逐季改善提升。 單季營運方面，友通嵌入式系統事業第二季接單／出貨比值（B／B Ratio）為1.43，整體訂單交貨逐步優化，全力滿足客戶需求。面對業界普遍庫存調整的壓力，友通也已著手管控庫存，針對Graphic與工具機等產品，將審慎因應，存貨水位預估可望逐季優化調整並回到2019的庫存水準。

友通副董事長李昌鴻表示，下半年雖須面臨庫存調整、通膨、景氣放緩、總體經濟等不確定因素造成的市場變化，但各區域市場的新基礎建設需求明確，帶動自動化、5G、AIoT等智慧應用產品成長，剛性需求強勁；因此友通除了謹慎提早因應外部風險外，也將優化內部庫存調控。整體營運表現隨著各項營運指標逐季優化，審慎樂觀看待下半年。

針對市場對智慧應用的需求與多樣性，布局發展方面，友通未來除了聚焦在工廠自動化、車載及智慧醫療這三大垂直市場，也會拓展市場到綠能、資安、Fintech等應用，協助企業加速轉型布局並持續提升產能，以滿足不同應用的客戶需求。