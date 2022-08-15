台灣證券交易所指出，今年12月19日調整盤中零股交易撮合間隔時間，由現行3分鐘縮短至1分鐘，進一步增進盤中零股市場成交機會及效率。
證交所表示，盤中零股交易主要以本國自然人為主，為主管機關達成普惠金融政策願景的重要制度，也是資本市場藍圖的重要擘畫項目之一。為促進零股流動性，提升小額投資人盤中零股交易的便利性，並兼顧投資人審慎下單思考時間，因此，縮短盤中零股交易撮合間隔時間。
台灣證券交易所指出，今年12月19日調整盤中零股交易撮合間隔時間，由現行3分鐘縮短至1分鐘，進一步增進盤中零股市場成交機會及效率。
證交所表示，盤中零股交易主要以本國自然人為主，為主管機關達成普惠金融政策願景的重要制度，也是資本市場藍圖的重要擘畫項目之一。為促進零股流動性，提升小額投資人盤中零股交易的便利性，並兼顧投資人審慎下單思考時間，因此，縮短盤中零股交易撮合間隔時間。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。