台灣證券交易所指出，今年12月19日調整盤中零股交易撮合間隔時間，由現行3分鐘縮短至1分鐘，進一步增進盤中零股市場成交機會及效率。

證交所表示，盤中零股交易主要以本國自然人為主，為主管機關達成普惠金融政策願景的重要制度，也是資本市場藍圖的重要擘畫項目之一。為促進零股流動性，提升小額投資人盤中零股交易的便利性，並兼顧投資人審慎下單思考時間，因此，縮短盤中零股交易撮合間隔時間。