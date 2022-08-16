小編今（15）日精選5件不可不知的國內外財經大事。在美國商務部祭出禁止對中國出口3奈米製程以下的EDA工具，雖然短期內中國IC設計業還沒有使用更先進的GAA（環繞閘極技術）EDA需求，但3～5年後要往3奈米先進製程設計時，必然會有跨入的必要，在沒有美系EDA工具的支援下，中國IC設計從晶片設計初期到後段的系統設計，都將陷入困境，且中國晶圓製造也有使用EDA的需求，在美系設備加上軟體雙重限制之下，恐將影響中國半導體長遠的發展。

【1】美斷供EDA 陸半導體陷困境

美國商務部祭出新禁令，禁止對中國出口3奈米以下的EDA（電子設計自動化）工具。對此研調機構集邦認為，在沒有美系EDA工具的支援下，中國IC設計業從晶片設計初期、乃至於後端的系統設計，都將陷入發展困境，恐將影響中國半導體長遠的發展。

【2】潤泰全等10檔 信用交易恐取消

潤泰全（2915）受到轉投資南山人壽出現大幅虧損，致淨值減損衝擊，每股淨值從第一季底的101.38元滑落至5.76元，淨值未轉負數，雖沒有下市危機，但因掉到10元以下，恐將從下周二（23日）起，遭到取消信用交易資格。

【3】四川停產 台灣鋼鐵業：有利鋼市

針對四川省對工業用電用戶限電六天，包括11家鋼鐵電爐廠一事，國內鋼鐵業咸認，限電時間上只有六天，預期對鋼鐵業影響有限，但如果限電是全面性的、且擴及全國，則影響性就大了，後續發展值得觀察。

【4】小資族利多 盤中零股撮合 縮至1分鐘

由於盤中零股交易投資人以本國自然人為主，投資策略多為長期投資存股，為提升零股市場成交機會及效率，證交所與證券商公會討論後，15日宣布，自今年12月19日起，調整盤中零股交易撮合間隔時間縮短至一分鐘。

【5】陸經濟疲弱 國際油價大暴殺

全球最大原油進口國大陸經濟數據疲弱，打擊石油需求展望，且伊朗可能回復石油出口，拖累國際油價15日重挫逾5％，金價同步走低，跌幅超過1％。美股反應溫和，三大指數平盤附近漲跌互見。