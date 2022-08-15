柬埔寨打工詐騙頻傳，台泰展開跨國救援，9名被害人14日搭機返台，桃檢指出，9人是經勸導自願回台，但訊後發現8人是被害人，而42歲何姓男子疑為人蛇集團成員，訊後依人口販運等罪嫌，當庭逮捕並聲請羈押，其餘請回居家檢疫。

桃檢指出，14日接獲刑事局通報，泰國移民局依據我國提供的報案被害人名單，在泰國蘇旺納普機場成功攔截到12名台灣人，自柬埔寨 入境泰國準備轉往他處，且疑似有人口販運的被害人，其中9人經勸導自願回台，桃檢指派檢察官林郁芬指揮偵辦。

9名回台者經檢方訊問後，初步認定8人是受詐騙出國的被害人，但42歲何姓男子，疑為人蛇集團成員，檢方當庭逮捕，並依涉犯《刑法》意圖營利詐騙使人出國、《組織犯罪條例》參與組織、《人口販運防制法》以強暴、脅迫等方法使人從事與勞動顯不相當工作等罪嫌重大，且有串證逃亡之虞，向法院聲請羈押。

桃檢指出，為保障國人生命身體自由安全，針對類似案件將從嚴從速偵辦，並呼籲國人，近來因求職遭詐騙集團誘騙至東南亞如柬埔寨等地從事電信詐欺、被控制行動自由等情事層出不窮，民眾面對海外高薪求職廣告時，務必提高警覺，審慎評估，以免受騙上當。