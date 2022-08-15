大陸四川、浙江、江蘇等省份陸續祭出工業用電限電，以確保民生用電；和桐(1714)、聯成(1313)四川廠營運受關注。對此，聯成表示，公司已向四川廠確認營運狀況，目前四川南充廠並未接獲限電等通知，營運一切正常。四川廠為聯成所有廠房中規模較小的生產據點，公司DOP、PA、PVC主力產品皆有生產。

和桐則回應，若有任何影響將公告。和桐上半年營收107.39億元，淨利2.38億元，每股盈餘0.24元。四川子公司包含四川金桐石油化工、四川金桐精細化學，公司在成都設有廠房，主要生產LAS(直鏈烷苯磺酸)與AES(醇醚磺酸鹽)。

大陸經濟動能放緩，下游塑膠加工業開工率偏低，DOP需求不足，報價大幅拉回整理，利差轉負，加上PVC市況趨緩，聯成第二季本業由盈轉虧，營業虧損為14.38億元，稅後虧損9.39億元，每股虧損0.72元。上半年獲利縮減至2,821萬元，年減98％，每股稅後盈餘0.02元。

聯成為全球最大DOP供應商，DOP年產能近300萬噸。強化利基，聯成近年發展環保型可塑劑，以INA進料取代2-EH，發展INA系列高碳鏈環保系列DOP。