歐洲股市周一徘徊在近兩個月高點。有跡象顯示，中國經濟開始放緩，投資人轉向於防禦性板塊，例如醫療健康股和日用消費品股，它們被視為較不受商業景氣循環影響。

周一泛歐Stoxx 600指數上下波動，收市升1.48點或0.34%，為442.35點。該基準指數目前幾乎已經收復了六月的失土；此前對聯準會升息以及經濟衰退的擔憂，導致股市不斷走低。

醫療健康股升0.83%，為周一大盤的上漲提供最大助力。

阿斯特捷利康(AZ；AstraZeneca)升2.3%，報10962英鎊；該製藥商表示，其與日本第一三共株式會社聯合研發的抗癌藥物Enhertu，可以讓接受治療的患者延後一種晚期乳腺癌的擴散。

食品飲料股升1.06%，公用事業股也上漲0.8%。

另外周一公布資料顯示，中國經濟出現放緩。中國人行也在周一宣布降低兩項關鍵利率，以提振需求。受此影響，與中國關聯較多的汽車股、油氣股、礦業股皆下跌。

AJ Bell金融分析師Danni Hewson說，考量到烏克蘭戰爭、中國的新冠清零政策，和通膨，歐股在今年剩下來的時間正要迎來波動和蒸發。

投資人在本周正等待歐元區GDP初值和通膨數據的公布，也靜待周三美零售銷售的公布。

Hewson補充表示，「人們正在等待看通膨對消費者錢包的影響，我們在本周會得到消費者表現的真實洞見，而今天也是暴風雨前的深呼吸喘息」。

歐洲股市已經從六月的低點反彈，反映出華爾街的樂觀情緒；美國的通膨已經出現見頂的跡象，讓投資人減少對聯準會激進升息的押注。

泛歐Stoxx指數已從六月的低點彈升10%，但是今年以來至今仍下跌了9.3%。

團體套餐供應商HelloFresh大漲2.7%，報30.82歐元；該德國公司公布第二季業績優於預期，並有可能提早實現2022年財測目標。

化工廠漢高(Henkel)轉為升0.5%，報65.12歐元；該德國消費性化工產品製造商表示，原物料的上漲已衝擊到上半年獲利；然上調2022年銷售前景。