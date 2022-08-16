原鄉族人講述家人赴柬埔寨過程，盼政府盡速救援。(林和生攝)

原鄉族人講述家人赴柬埔寨過程，盼政府盡速救援。(林和生攝)

「七月初他就一直談到想要出國賺錢」，一名原鄉族人談到弟弟前往柬埔寨的過程說，當時弟弟說有不少原民朋友遊國外大量招募業務及人事工作，每月有一萬美金薪水，沒想到被騙過去一個多月，恐怕行動已被控制，想到這裡，女子不禁流下淚來。

近期頻傳國人受海外高薪工作招募誘騙赴柬埔寨從事不法行為，反遭人蛇集團控制受困於柬埔寨，並遭受暴力、轉賣、囚禁、性侵等對待，更有活摘器官、失去生命等情形發生。

立委周春米及伍麗華與受害者家屬16日出面談訴這段過程，家屬表示，這段時間與家人都保持聯繫，但回答都僅簡單的說道「平安」、「很好」，不過看到家人眼神時不時看向旁邊，合理懷疑整個行動都被控制。

曾經問道是否能跟老闆要求要回國，不過對方開出2個條件，一是2萬美元的贖金，不然就是再找5個人來，擔心時間拉長，生命危害越大，想到這裡族人再度流淚。

周春米認為這國際人口販運問題已經比想像中嚴重，因此沉重要求，行政院應針對目前成立的院級跨部會小組，進一步建立國際救援機制，與友好國家、當地人權組織共同合作，成立跨國、跨域、跨組織的機制，援救受困國人。

且政府應該全面清查，過去一年間國人赴泰國、越南、柬埔寨人數，並主動了解是否有國人出現護照逾期未歸國情形，全面盤點可能受困於詐騙園區內人數，也呼籲家屬如家中親友有遭遇類似情形，務必主動報案，協助救援工作。

同時要求檢警合作，主動偵查個被害者的相關遭遇，追訴位於台灣境內的人蛇集團，杜絕台灣人騙台灣人的情形發生。

伍麗華表示，原住民過去就有被人口販運的受害紀錄，無論是被拐賣至都會區城成為性工作者、黑工，或是到遠洋漁船上成為奴工，近幾年台灣人權紀錄改善，鮮少發生人口販運情形。

如今原住民又再度成為人口販運、強迫奴役的受害者，這是重大的人權、國安議題，要求政府一定要跟國際合作，強化當地台商的救援資源。

周春米與伍麗華共同呼籲，抱持著夢想赴外地工作前，應再三確認工作細節與內容，並確保通訊通暢、護照不離身等，勿被虛偽的高薪所迷惑，以免淪為犯罪集團的工具，甚至遭受不人道對待。