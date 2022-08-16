由於水氣增加，全台各地偶有降雨，讓高溫比前幾天略降，不過太陽光電發電量也稍微減少，根據台電預估，16日尖峰用電出現在下午1點至4點之間，預估最高用電量3,900.0萬瓩，亮出供電正常的綠燈。
根據台電網站顯示，16日預估最高用電3,900.0萬瓩，最大供電能力有4,346.3萬瓩，預估尖峰備轉容量446.3萬瓩，預估備轉容量率11.44％，代表供電充裕，系統餘裕足。
由於水氣增加，全台各地偶有降雨，讓高溫比前幾天略降，不過太陽光電發電量也稍微減少，根據台電預估，16日尖峰用電出現在下午1點至4點之間，預估最高用電量3,900.0萬瓩，亮出供電正常的綠燈。
根據台電網站顯示，16日預估最高用電3,900.0萬瓩，最大供電能力有4,346.3萬瓩，預估尖峰備轉容量446.3萬瓩，預估備轉容量率11.44％，代表供電充裕，系統餘裕足。
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