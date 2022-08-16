川普取得美大批機密文件

聯邦調查局（FBI）幹員上周突檢美國前總統川普在佛州棕櫚灘的海湖莊園（Mar-A-Lago）住處，而最令人關心，但卻尚未獲得明確答案的，就是他手裡究竟有哪些文件，為什麼政府這麼急著拿回來？

此外，CNN新聞網15日分析指出，川普拿這些文件做什麼？是因為他覺得它們很酷，像是某種獎盃嗎？還是他從中看到什麼好處。

事實上，能看到美國所謂最高機密的，超過100萬人，數目實在很龐大。目前所能取得的最新美國國家情報總監（Director of National Intelligence）公開年度報告，就是2017年的安全許可決定（Security Clearance Determinations）。

報告顯示，到2017年10月為止，有超過280萬人通過安全審查，而有超過160萬人能取得機密或秘密資訊。此外，有近120 萬人能看到最高機密。此外，有些人雖然通過安全審查，但目前還不能獲得資訊，其中包括民間雇員，承包人員或軍事人員。

不過，那並不意味著這100多萬人都能看到川普在海湖莊園住處的最高機密文件。分析說，每個機構都有處理機密文件，並加以解密的系統。捍衛川普的人辯稱，他在白宮期間已下令，要解密從橢圓形辦公室帶到住所的所有文件。但專家說，這不可能是真的。

美國國家情報總監（Director of National Intelligence）前傳播主任特納（Shawn Turner）說，從許多層面來說，總統單靠把機密文件從一個地方搬到另一個地方，就能解密文件簡直是胡說八道。他強調，解密首先必須由當初將文件列為機密的機構簽署同意，以保護情搜流程，消息來源和情搜手段。

而美國總統定期會動用總統令，以更新官方體制，繼而讓機密資料解密。或許美國政府很快就會改變相關流程，拜登今夏稍早便啟動了檢討程序，看機密資料是如何處理的。基本上，美國的機密文件分為：

*最高機密（Top Secret）——這是最高層級的機密，根據2009年美國總統令的定義，這類機密若外洩，可能極嚴重地損及國安。

*機密（Secret）——這類情報如果外洩，可能「嚴重損及」國家安全。

*密件（Confidential）——在分級上，這是最不敏感的等級，適用於在合理預期下，萬一洩漏，會損及國家安全的情資。