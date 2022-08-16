新北市三重區中興北街瑞麟美而美連鎖早餐原料儲存工廠今（16日）中午11時許發生火警，地下一樓的車庫與冷凍庫因不明原因冒出灰煙，消防局獲報後已緊急趕往現場滅火，現場26名員工已疏散，詳細起火原因仍待進一步釐清。
新北市消防局16日中午11時許獲報，稱中興北街一處工廠冒出灰煙，經派員趕往現場灌救，發現為地下1樓的車庫與冷凍庫冒煙起火，已立即疏散現場26名員工，並持續搶救中，目前無人員傷亡，起火原因仍待釐清。
新北市三重區中興北街瑞麟美而美連鎖早餐原料儲存工廠今（16日）中午11時許發生火警，地下一樓的車庫與冷凍庫因不明原因冒出灰煙，消防局獲報後已緊急趕往現場滅火，現場26名員工已疏散，詳細起火原因仍待進一步釐清。
新北市消防局16日中午11時許獲報，稱中興北街一處工廠冒出灰煙，經派員趕往現場灌救，發現為地下1樓的車庫與冷凍庫冒煙起火，已立即疏散現場26名員工，並持續搶救中，目前無人員傷亡，起火原因仍待釐清。
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