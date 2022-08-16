台北市政府動用8千多萬元「救命錢」第二預備金，將於本月27日舉行「台北城市博覽會」，遭議員齊轟刻意規避議會監督，並要求政風處調查，政風處今於民政委員會報告，城博會預算從6350萬元降到4900萬元，是要「避免議會備查的負擔」，且符合二備金適用條件，並無程序或預算支用不合理之處，不過議員痛批專案報告內容呼攏敷衍，決議暫擱城博會的二備金。

政風處於專案報告中表示，研考會2021年10月獲得黃珊珊副市長批示，臨時策辦城市博覽會，城博會簽辦程序確實非由下而上的業務需求，不過第二預備金有特別明定三款適用條件，其中第三款「因應政事臨時需要必須增加計畫及經費時」得支用，此條款取決於執政者的主觀意志，因此城市博覽會支用第二預備金並無不法。

另城博會預算從6350萬元降到4900萬元，研考會表示，為避免由各局處個別請支，造成期程不一，也為避免造成議會備查負擔，基於撙節支出考量，今年二備金動用減為4900萬元，非刻意逃避議會監督，事後北市府也必須接受審計部審定。

對此議員許淑華表示，今年動用4900萬元，低於5千萬元，還說沒有規避議會監督？黃珊珊說議會可以監督，但策展具體內容、人事費都沒資料，根本是呼攏議會，她要退回專案報告。

議員林穎孟則批評，城博會只是柯文哲施政報告的豪華版，還動用二備金救命錢，「是要救黃珊珊的命？還是柯文哲的命？」日本城市博覽會都是在行銷日本及城市特色，並不是行銷市長及政績。許淑華發現，城博會行銷Youbike、連龍舟賽也有，到底要展現什麼市政成果。

研考會主委黃銘材坦承，北市府一開始沒有規畫城博會，是柯市長參觀某一個縣市活動後，才決定要辦，也可以作為2023年台灣燈會的前導展，用意要告訴市民在這8年做多少事，市政一棒接一棒。

但林穎孟質疑，市府將城博會定調為台灣燈會的前導展，按照局處或企業行銷原則，前導活動前1至3個月才有最大的宣傳效果，現在離燈會還有半年就先舉辦城博，根本是在找理由。

民政委員會最後決議暫擱城博二備金，並要求城博會結束後一周內提出成效報告。黃銘材則回應，目前已經都招標並與廠商簽好契約，第一期款也付出，對於議會暫擱預算會持續溝通。

而台北市副市長黃珊珊今下午被問及此事，僅簡短表示，城博不使用追加預算辦理，是因為追加預算議會審議的程序，會趕不及在8月舉辦城博會，並強調北市府一切依法辦理。