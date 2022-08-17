A女（左三）今天在人本基金會、議員張家銨、賴佳微陪同下召開記者，揭發25年前黃姓導師性侵事件。（張亦惠攝）

A生父親與黃師通話後的紀錄。（人本基金會提供／張亦惠台中傳真）

A女20多年前就讀國中時遭當時是數學名師的導師性侵長達4年多，多年來一直隱忍，該名導師目前仍擔任校長，不久後即將屆齡退休，A女今年4月已向台中市性別平等教育委員會舉發，目前仍在調查中，今天在人本基金會、台中市議員張家銨、賴佳微陪同下召開記者會。A女說，導師因是名師，過去還有在校外開補習班，接觸學生眾多，出面開記者會是希望鼓勵更多潛在受害人出面。

A女表示，自己1997年時就讀台中知名國中資優班，國二開始時任導師以假日單獨補救教學為由，在教室、保健室甚至班級旅遊的旅館強迫發生性關係，並威脅不得分手或公開，否則將進行報復，這樣關係從國二持續到高中畢業，想斷聯甚至被威脅要讓我考不上教甄。

A女說，升上大學後，老師仍持續騷擾，甚至到學校門口監視，發現我跟學長姐騎車出門，還打電話跟爸爸告狀，爸爸也察覺有異，告訴我不要再跟老師私下見面或聯絡，老師種種行為讓我一直為焦慮症所苦，多年來接受心理諮商，申訴後老師竟透過各種方式騷擾證人同學及家人。

至於時隔20多年為何決定要提出舉發？A女表示，自己進入職場後也擔任校園性別事件調查人員，意識到自己也是校園性侵的受害者，希望能為自己發聲，也因為家人、好友的支持，才能勇敢站出來。

被害人提出當年老師送她的生日卡片。(人本基金會提供)

人本教育基金會全國校安中心主任張萍說，每個小孩都期待得到師長的關愛，這樣的狼師先在班上自己造神，送小孩禮物，拉攏父母、孤立小孩，利用輔導過程一步一步侵犯，過去的案件中，都有不只1位的受害者。

人本基金會訴求，台中市教育局應擴大調查範圍，全面普查該名老師任教過或私下補習的學生；嚴格禁止該名老師（校長）接觸當事人、證人及其家屬，並告知若繼續接觸，將做出對其不利之認定，以保障舉發者正常生活不受其影響；台中市政府應加強教師對專業界線的認知、賦權學生對身體自主權被侵犯的處理方式、加強校園空間安全檢視及管理、嚴格追究隱匿不通報的責任。

該校長今年已屆齡申請退休，台中市教育局說明，接獲申訴後積極著手進行調查，若調查結果屬實，必定重辦，另，被指控人任滿申請退休，因性別平等教育委員會已受理此案並調查中，教育局已暫緩他的退休申請，目前已轉任教師並請假留職停薪靜待調查。