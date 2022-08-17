蛇蠍女4個月拐50人赴柬埔寨! 警攔截5人│中視新聞 20220817

彰化縣41歲張姓女子為首的人蛇集團，涉嫌在網路社群刊登不實訊息，3個月內以「打字聊天」、月薪4萬5千元、包吃包住等高薪，誘騙超過50台人前往柬埔寨等地打工，每騙1人可獲利超過1萬元，行徑相當囂張。

臉書見大批集團發布的柬埔寨徵才文，以4.5萬元高薪誘騙民眾。（圖／翻攝自臉書）

警方調查，該集團分工專業，成員多是利用臉書或IG張貼訊息，以「高薪聘請到柬埔寨或泰國等國家從事打字、電腦工作、博弈機房等合法高薪行業人員」等文字誘騙想賺錢的年輕人，詐騙他們出境後，藉由販運人口的方式獲取暴利。

臉書見大批集團發布的柬埔寨徵才文，以4.5萬元高薪誘騙民眾。（圖／翻攝自臉書）

據了解，張姓女子每成功招募1人到柬埔寨即可獲得10萬元報酬，成功到泰國則可獲1萬元至1萬6000元不等酬金，至今已有50多名台人經由他們安排出境。

實際於網路社群搜尋關鍵字發現，人蛇集團不斷以同樣手法在各大社團徵才，僅需會打字聊天，現場有人員教學，包吃包住，包機票，上班地點為泰國、日本、柬埔寨擇一，不適應可隨時安排回台等吸引民眾，每開發1位客戶還可獲得6萬元獎金，甚至還有人發文，「本公司長久經營，我也在現場任職，不用擔心不適應問題，此工作不敢保證讓你大富大貴，但絕對會是你人生中最好跳板，歡迎攜伴共同打拼！」

彰化地檢署15日指揮刑事局中部犯罪打擊中心等單位，逮回張女等4名成員，並攔下準備出境的5名被害人，檢方訊後於16日向法院聲押張女，法院17日凌晨裁定羈押禁見，另陳嫌以2萬元交保，劉嫌、林嫌請回。