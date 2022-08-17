「2022全國鹹酥雞嘉年華」在高雄，活動將於8/27（六）與28日（日）下午4點至晚上9點，於高雄大遠百廣場隆重登場，其中韓國第一大連鎖炸雞品牌NENE CHICKEN都來挑戰，將對上高雄在地連鎖名店卡滋嗑，用傳統鹹酥炸雞口味與NENE的韓式炸雞一決高下。

觀光局長周玲妏說明，今年鹹酥雞嘉年華匯集來自全台北中南各地人氣店家，齊聚高雄爭奪鹹酥雞王寶座，網友也熱情推薦自己的愛店，除了有異國風味的韓式炸雞到場挑戰本土鹹酥雞外，有些業者更推出「甜的鹹酥雞」，希望帶給民眾耳目一新的味覺享受，並邀請到素食鹹酥雞店家，杏鮑菇、薯條、雞蛋豆腐等，各類素食炸物金黃出爐，讓素食朋友與普通民眾在不受葷腥味干擾之下，減輕負擔又可以品嘗炸物，盡情享受美食與嘉年華氛圍。

韓國第一大連鎖炸雞品牌 NENE CHICKEN 代表表示，品牌創立至今有 20 年以上的歷史，在韓國擁有 1800 門市，1 天能賣出 6 萬份炸雞，海外據點遍及各國，2018 年正式插旗台灣，目前全台已有 40 間以上的服務據點，使用新鮮冷藏雞肉、高品質的棕櫚油現點現炸，拌上韓國直送來台的獨家醬料，以原汁原味韓國的美味炸雞征服民眾的味蕾！高雄在地連鎖名店「卡滋嗑」發言代表洪先生有自信地說，要以當家的卡滋雞米花鹹酥口味來挑戰韓國炸雞，食材跟炸油都採用高標準管理，採用自行研發的醃料調味並保留雞肉原本的鮮甜味，搭配多汁不油膩的專業技術，可以爽快享用。

觀光局補充說道，除了全國鹹酥雞嘉年華之外，還有高雄日嚐366特色美食徵選活動，有各式不同的美食主題正在進行中，並推薦民眾可搭配旗津黑沙玩藝節及「經典小鎮-走讀鹽埕」深度遊程等活動，規劃樂遊高雄。