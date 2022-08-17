以「魔鬼詩篇」聞名全球的英美雙籍作家魯西迪12日在紐約州遇刺重傷後，作品受關注度大增，「魔鬼詩篇」今天更稱霸亞馬遜（Amazon）暢銷書排行榜。

美國媒體CNBC報導，魯西迪遇刺後，「魔鬼詩篇」（The Satanic Verses）昨天和今天稱霸亞馬遜暢銷書數項排行榜，在「文學諷刺小說」（Literary Satire Fiction）與「當代英國愛爾蘭文學」（Contemporary British & Irish Literature）類別都名列第1。

這和魯西迪遇刺前的情況截然不同。根據非營利「網站時光機」（The Wayback Machine）保存的魯西迪亞馬遜網頁存檔，12日那天，魯西迪的作品甚至連100名都擠不上。

魯西迪的其他作品，包括「午夜之子」（Midnight's Children）、「約瑟夫．安東」（Joseph Anton: A Memoir），分別在「亞洲神話與傳說」（Asia Myth & Legend）和「宗教不容忍」 （Religious Intolerance）暢銷書排行榜名列前茅，前者上月還排在50名外。

當被問及遇刺事件後魯西迪作品銷售是否更加強勁，亞馬遜無法提供銷售資料，僅表示可詢問出版商藍燈書屋（Random House），但藍燈書屋同樣不予置評。