J.K.羅琳聲援魯西迪遇刺事件，遭阿濟茲威脅。（摘自J.K.羅琳推特）

J.K.羅琳受死亡威脅立刻截圖自保，並請求推特警方協助。（摘自J.K.羅琳推特）

打造風靡全球《哈利波特》系列小說電影的英國女作家J.K.羅琳，驚傳受到死亡威脅！著名作家《魔鬼詩篇》的作者魯西迪，8月12日於紐約州準備演講時，遭男子衝上台刺了10多刀，傷勢嚴重。羅琳在推特發文聲援，卻收到網友死亡威脅「妳是下一個」，她隨即截圖並尋求外界幫助，警方隨即介入調查。

羅琳於13日在推特聲援魯西迪，憂心忡忡地寫下：「現在覺得很不舒服。希望他（魯西迪）沒有大礙。」不少網友在貼文下紛紛留言集氣，沒想到卻出現一則名為阿濟茲（Meer Asif Aziz）的網友語帶威脅地回應：「別擔心，下一個就是妳。」據知，阿濟茲曾公開表揚襲擊魯西迪一案的凶手馬塔（Hadi Matar），是一名革命的什葉派戰士。

羅琳截圖該則留言，並標記推特官方客服帳號尋求幫助，阿濟茲的帳號很快就被停權，羅琳也證實警方已介入關心調查。羅琳自從捲入和跨性別族群的論戰風波後，時常受到酸民圍剿，華納兄弟（Warner Bros）也發聲明，希望各界停止無謂的暴力行為，並表示與魯西迪一家同在。